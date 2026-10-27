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दिल्ली-एनसीआर में लुढ़का पारा, 16.2 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, IMD ने जताया बूंदाबांदी का अनुमान

दिल्ली में आज का मौसम ( PTI )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बुधवार से मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 अक्टूबर को आसमान में बादल छाये रह सकते हैं और हल्की से हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है. गुलाबी ठंड बढ़ने के साथ सोमवार की सुबह अक्टूबर में सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई है. क्योंकि न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. पूसा में सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री दर्ज किया गया है, जिससे पूसा की सुबह शहर में सबसे ठंडी रही है.

दिल्ली में आज का मौसम