दिल्ली-एनसीआर में लुढ़का पारा, 16.2 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, IMD ने जताया बूंदाबांदी का अनुमान
दिल्ली-एनसीआर में 29 और 30 अक्टूबर को आसमान में बादल छाये रहने और हल्की से हल्की बारिश की संभावना है.
Published : October 27, 2026 at 8:18 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बुधवार से मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 अक्टूबर को आसमान में बादल छाये रह सकते हैं और हल्की से हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है. गुलाबी ठंड बढ़ने के साथ सोमवार की सुबह अक्टूबर में सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई है. क्योंकि न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. पूसा में सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री दर्ज किया गया है, जिससे पूसा की सुबह शहर में सबसे ठंडी रही है.
दिल्ली में आज का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज मंगलवार को आसमान साफ और शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन रात के समय में 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' के कारण मौसम में थोड़ा बदलाव आ सकता है. दिन के समय में शहर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री के बीच रहने की संभावना है.
VIDEO | Delhi: Hazy morning in the national capital. Visuals from India Gate, Kartavya Path areas. #DelhiWeather #WeatherUpdate (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/6JPwWnqgaV— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2026
मौसम विभाग के अनुसार, सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति पांच से दस किमी प्रति घंटा तक जा सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगले 2 दिनों में तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.
#WATCH दिल्ली: CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, इंडिया गेट के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 147 है, जिसे 'मध्यम' श्रेणी में रखा गया है। वीडियो आज सुबह की है। https://t.co/emegoZQsST— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 27, 2026
दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 167 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 128, गुरुग्राम में 143, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 142 और नोएडा में 138 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
VIDEO | Delhi: Water sprinklers, anti-smog guns deployed to mitigate dust pollution in the national capital. Visuals from Krishna Menon Marg, Sunahari Bagh Road. #DelhiNews #DelhiPollution (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/ocXuYUGho2— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2026
वहीं, सोमवार को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 174 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है. CPCB के अनुसार, आने वाले एक-दो दिनों में हवा की गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी में जा सकती है. दिल्ली के कृष्ण मेनन मार्ग और सुनहरी बाग रोड में धूल प्रदूषण को कम करने के लिए वॉटर स्प्रिंकलर और एंटी-स्मॉग गन तैनात की गई हैं.
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