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दिल्ली-एनसीआर पर भी चक्रवात 'अर्नब' का खतरा, तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, जानें IMD का ताजा अपडेट

दिल्ली में आज का मौसम ( PTI )

नई दिल्ली: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का असर दिल्ली और आसपास के इलाकों पर भी देखने को मिल सकता है. अनुमान है कि गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है. इससे रात और दिन दोनों के ही तापमान में गिरावट आएगी. पिछले 2-3 दिनों में शहर के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट से रात में ठंड बढ़ी है. मंगलवार को दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 1.9 डिग्री कम है. शहर के पूसा में सबसे कम 14.7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. दिल्ली का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक है.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज बुधवार को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे. आज दिन के समय में शहर का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, सुबह के समय उत्तर-पूर्व दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 5 से दस किमी प्रति घंटा तक जा सकती है.