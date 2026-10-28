दिल्ली-एनसीआर पर भी चक्रवात 'अर्नब' का खतरा, तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, जानें IMD का ताजा अपडेट
दिल्ली-एनसीआर में 29 और 30 अक्टूबर को आसमान में बादल छाये रहने और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है.
Published : October 28, 2026 at 8:05 AM IST
नई दिल्ली: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का असर दिल्ली और आसपास के इलाकों पर भी देखने को मिल सकता है. अनुमान है कि गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है. इससे रात और दिन दोनों के ही तापमान में गिरावट आएगी. पिछले 2-3 दिनों में शहर के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट से रात में ठंड बढ़ी है. मंगलवार को दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 1.9 डिग्री कम है. शहर के पूसा में सबसे कम 14.7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. दिल्ली का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक है.
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज बुधवार को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे. आज दिन के समय में शहर का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, सुबह के समय उत्तर-पूर्व दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 5 से दस किमी प्रति घंटा तक जा सकती है.
Delhi: Visuals from Rafi Marg show the New Parliament building and Rashtrapati Bhavan shrouded in smog as the city's air quality remains in the very poor category. https://t.co/DZC7k4CDlH— IANS (@ians_india) October 28, 2026
मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में मौसम ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक, बिजली कड़कने तथा बारिश के आसार हैं. इससे अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री की गिरावट आएगी, लेकिन उसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.
VIDEO | Delhi: City wakes up to hazy weather. Morning visuals from Akshardham Temple area. #DelhiWeather #AkshardhamTempls (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/xFVXMy1Lth— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 227 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 188, गुरुग्राम में 193, गाजियाबाद में 185, ग्रेटर नोएडा में 192 और नोएडा में 189 अंक पर बना हुआ है। राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
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