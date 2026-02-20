ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद फिर चढ़ने लगा पारा, जानें आज के मौसम का हाल

नई दिल्ली: उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. राजधानी दिल्ली में बुधवार को हुई हल्की बारिश और घने बादलों के कारण अधिकतम तापमान में आई गिरावट के बाद गुरुवार को फिर तेजी से तापमान में बढोतरी देखी गई. दिनभर धूप खिलने और हवा चलने से मौसम खुशनुमा रहा. बुधवार की अपेक्षा गुरुवार को तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ोतरी हुई. दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा. यह सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री रहा. यह भी सामान्य से 0.4 डिग्री रहा. हवा में नमी का स्तर 43 से 100. प्रतिशत रहा.

मौसम विभाग के अनुसार आज 20 फरवरी शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम 27-29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12-14 डिग्री के आपसास रहेगा. वहीं, न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट की संभावना लेकिन कुल मिलाकर गर्माहट बढ़ेगी. इसके बाद 21 फरवरी। को अधिकतम 28-30 डिग्री और न्यूनतम 12-14 डिग्री रहेगा. वहीं 22 से 23 फरवरी को अधिकतम 29-32 डिग्री तक पहुंच सकता है, न्यूनतम 13-15 डिग्री के आसपास रहेग.