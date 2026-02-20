दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद फिर चढ़ने लगा पारा, जानें आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग ने दिल्ली में पारा फिर से चढ़ने का अनुमान जताया है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
Published : February 20, 2026 at 9:35 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. राजधानी दिल्ली में बुधवार को हुई हल्की बारिश और घने बादलों के कारण अधिकतम तापमान में आई गिरावट के बाद गुरुवार को फिर तेजी से तापमान में बढोतरी देखी गई. दिनभर धूप खिलने और हवा चलने से मौसम खुशनुमा रहा. बुधवार की अपेक्षा गुरुवार को तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ोतरी हुई. दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा. यह सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री रहा. यह भी सामान्य से 0.4 डिग्री रहा. हवा में नमी का स्तर 43 से 100. प्रतिशत रहा.
मौसम विभाग के अनुसार आज 20 फरवरी शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम 27-29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12-14 डिग्री के आपसास रहेगा. वहीं, न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट की संभावना लेकिन कुल मिलाकर गर्माहट बढ़ेगी. इसके बाद 21 फरवरी। को अधिकतम 28-30 डिग्री और न्यूनतम 12-14 डिग्री रहेगा. वहीं 22 से 23 फरवरी को अधिकतम 29-32 डिग्री तक पहुंच सकता है, न्यूनतम 13-15 डिग्री के आसपास रहेग.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 208 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 212, गुरुग्राम में 218, गाजियाबाद में 202, ग्रेटर नोएडा में 205 और नोएडा में 206 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
