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दिल्ली-एनसीआर में आज हल्की बारिश के आसार, बनी रहेगी गर्मी; जानें IMD का ताजा अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को हुई बाररिश से बडी राहत मिली है. आज सुबह भी दिल्ली का मौसम बदल नजर आया.

दिल्ली में हल्की बारिश
दिल्ली में हल्की बारिश (ANI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2026 at 7:47 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली- एनसीआर के कई हिस्सों में गुरुवार को तड़के सुबह बारिश हुई है. इस बारिश से मौसम एक बार फिर सुहावना हो गया है. मौसम विभाग ने कल ऐसा अनुमान जताया थ.हालांकि दिल्ली में बारिश न होने पर उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे. बुधवार शाम को कुछ हिस्सों में बारिश हुई थी, लेकिन ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही तेज धूप थी. दिन चढ़ने के साथ ही बीच-बीच में हल्के बादलों की आवाजाही भी लगी रही. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 36.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री ज्यादा है. वहीं, न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा. इस दौरान नमी का स्तर 52 फीसदी रहा.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 20 अगस्त को कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिन के समय बादल छाये रहने और बारिश के कारण मौसम अचानक बदल सकता है. इसके बाद 21 से 23 अगस्त तक भी बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं. इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री के बीच रह सकता है. 24 और 25 अगस्त को बारिश की संभावना कम है, जबकि तापमान 34 से 36 डिग्री तक पहुंच सकता है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 114 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. राजधानी के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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