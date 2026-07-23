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दिल्ली-एनसीआर में आज भी होगी रिमझिम बारिश, जानें आगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर पूरी ताकत से सक्रिय हो गया है. इसी वजह से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार को दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार कल बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी हल्की वर्षा और घने बादल बने रहेंगे. हालांकि हल्की धूप खिलने से नमी के कारण उमस महसूस हो सकती है.

मौसम विभाग ने आज गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच एक से दो बार हल्की बारिश की संभावना जताई है. गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में शाम से रात के बीच भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. वहीं, 24 जुलाई यानी शुक्रवार को भी दिल्ली एनसीआर में छिटपुट बादलों की आवाजाही देखी जाएगी. इस दिन दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बूंदाबांदी भी देखी जा सकती है. IMD के अनुसार, 25 से 28 जुलाई तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश नहीं होगी और मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि आंशिश रूप से बादलों की आवाजाही से भीषण गर्मी का प्रकोप नहीं देखा जाएगा.