ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में आज भी होगी रिमझिम बारिश, जानें आगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम

द‍िल्‍ली-एनसीआर में आज बादल छाए हुए हैं. अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग समय पर बार‍िश होने की संभावना है.

दिल्ली में आज का मौसम
दिल्ली में आज का मौसम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 23, 2026 at 7:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर पूरी ताकत से सक्रिय हो गया है. इसी वजह से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार को दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार कल बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी हल्की वर्षा और घने बादल बने रहेंगे. हालांकि हल्की धूप खिलने से नमी के कारण उमस महसूस हो सकती है.

मौसम विभाग ने आज गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच एक से दो बार हल्की बारिश की संभावना जताई है. गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में शाम से रात के बीच भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. वहीं, 24 जुलाई यानी शुक्रवार को भी दिल्ली एनसीआर में छिटपुट बादलों की आवाजाही देखी जाएगी. इस दिन दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बूंदाबांदी भी देखी जा सकती है. IMD के अनुसार, 25 से 28 जुलाई तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश नहीं होगी और मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि आंशिश रूप से बादलों की आवाजाही से भीषण गर्मी का प्रकोप नहीं देखा जाएगा.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 67 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 73, गाजियाबाद में 75, ग्रेटर नोएडा में 62 और नोएडा में 68 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ हैं. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

RAIN FALL IN DELHI
ALERT ISSUED FOR RAIN IN DELHI
MONSOON ACTIVE IN DELHI NCR
TEMPERATURE IN DELHI TODAY
DELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.