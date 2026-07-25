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दिल्ली-एनसीआर में होगी बारिश या उमस भरी गर्मी करेगी परेशान, IMD ने बताया अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बादलों की आवाजाही के साथ शुक्रवार सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को खुशगवार बना दिया है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में पूरे सप्ताह बादलों का डेरा रहेगा, हल्की बारिश की भी संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रहा. इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 85 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 64 प्रतिशत रहा.

मौसम विभाग के अनुसार एक सप्ताह तक कुछ इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है. बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में हल्की बारिश होगी. इससे उमस वाली गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में शनिवार को मौसम सुहावना बना रहेगा. आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश के आसार हैं.

इस दौरान 20-30 किमी/घंटा की गति से हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक मौसम के हालात ऐसे ही बने रहने की संभावना है. इस दौरान लोगों को कभी-कभी उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है.