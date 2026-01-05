दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड का कहर जारी, शीत लहर करेगी और परेशान, जाने कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा और कहीं-कहीं घना रहेगा.
Published : January 5, 2026 at 8:11 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-NCR इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है. नए साल के पहले ही हफ्ते में मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. घना कोहरा, ठंडी हवाएं और दिनभर धूप न निकलने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है. सुबह-शाम घर से निकलना मुश्किल हो गया है और गलन के कारण लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं. राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 263 अंक बना हुआ है.
दिल्ली में रविवार को कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 0.5 डिग्री ज्यादा है. दिल्ली का पालम इलाका सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहां का अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री दर्ज किया गया.
#WATCH दिल्ली: CPCB के मुताबिक, इलाके में AQI '256' है, जो 'खराब' कैटेगरी में आता है। वीडियो ITO से है। pic.twitter.com/5wlD4V3Pa0— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 5, 2026
मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा और कहीं-कहीं घना रहेगा. वहीं आज सोमवार को मौसम ज्यादातर साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. कई इलाकों में हल्की धुंध और कुछ स्थानों पर मध्यम धुंध देखी जा सकती है, जिससे सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है.
#WATCH दिल्ली: CPCB के मुताबिक, इलाके में AQI '294' है, जो 'खराब' कैटेगरी में आता है। वीडियो अक्षरधाम से है। pic.twitter.com/SoQ1XPbYOm— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 5, 2026
मौसम विभाग के अनुसार कल 6 जनवरी से 10 जनवरी तक मौसम ज्यादातर साफ बना रहेगा. इस दौरान दिन और रात के तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 263 अंक बना हुआ है. बीते कई दिनों के बाद दो दिनों से लगातार प्रदूषण में कमी आ रही है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 272, गुड़गांव में 283, गाजियाबाद में 278, ग्रेटर नोएडा में 249 और नोएडा में 255 अंक बना हुआ है.
राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.
ये भी पढ़ें :