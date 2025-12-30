ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

अगर बात बीते दिन सोमवार की करें तो सुबह दिल्ली घने कोहरे की चादर में लिपटी रही. सुबह के समय कुछ स्थानों पर घने कोहरे के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई. दोपहर आते-आते धूप निकली. इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक के साथ 22.4 और न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री दर्ज हुआ. यह सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहा. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 100 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 55 प्रतिशत रही. वहीं, रिज में पारा 9.1 दर्ज किया गया.

नई दिल्ली: दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है. मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. मौसम विभाग ने अभी तीन दिन तक घने कोहरे और एक दिन बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 383 अंक बना हुआ है.

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार और बुधवार को भी घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है. न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस अनिल तुम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले तीन दिनों यानी 31 दिसंबर तक घना कोहरा पड़ने के आसार हैं. अधिकतम तापमान गिरकर 20 डिग्री तक आ सकता है. इससे ठिठुरन का अहसास होगा. गुरुवार को हल्की बारिश होने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 4 डिग्री गिरकर 18 से 20 डिग्री के बीच जबकि न्यूनतम 3 डिग्री बढ़कर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

दिल्ली-NCR में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड (ETV Bharat)

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 383 अंक बना हुआ है. जबकि, दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 355 गुरुग्राम में 362 गाजियाबाद में 368 ग्रेटर नोएडा में 358 और नोएडा में 348 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकार से इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 से ऊपर और 500 के बीच में बना हुआ ह.

प्रदूषण के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने फिलहाल ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण (GRAP-3) लागू रखा है. पहले AQI में सुधार होने पर GRAP-4 को हटा लिया गया था, लेकिन बढ़ते स्तर को देखते हुए फिर से GRAP-4 लगाए जाने की संभावना जताई जा रही है.

इस भयावह स्थिति का सबसे ज़्यादा असर आम नागरिकों की सेहत पर पड़ रहा है. सड़कों पर चलने वाले एक राहगीर ने बताया, "दिसंबर महीने में ठंड और कोहरा आम बात है, लेकिन इस बार प्रदूषण के कारण हवा में धुआं भरा हुआ है. आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ़ जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ गई हैं."

