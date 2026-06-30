दिल्ली-एनसीआर में आज से बदल जाएगा मौसम, सुबह से ही घिर आए बादल, झमाझम बारिश से मौसम होगा कूल
दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार से मौसम बदलने के आसार हैं. तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है.
Published : June 30, 2026 at 8:36 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में इस समय भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है. लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय बाहर निकलना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. हालांकि शाम होते मौसम भी बदल रहा है, लेकिन बारिश की बूंद के लिए लोग तरस गए हैं. तड़के सुबह मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में रिमझिम बारिश हुई, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बारिश न होने की वजह से अभी भी उमस बनी हुई है.राजधानी में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक 42.2 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पालम में 42.4 डिग्री, लोधी रोड में 42.1 डिग्री और रिज में 43.4 डिग्री दर्ज किया गया.
दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक 30 जून को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. धूप और उमस लोगों को परेशान कर सकती है. हालांकि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते है. इसके साथ शाम या रात के समय कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है. धूल भरी आंधी और तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है.
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 जुलाई यानी बुधवार से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दिन से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश शुरू होने का अनुमान है. कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है. इस दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है. वहीं दिन का तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जिससे मौसम पहले की तुलना में काफी सुहावना हो जाएगा. मानसून को लेकर भी अच्छी खबर सामने आई है.
VIDEO | Delhi: Cloudy skies in the national capital. Morning visuals from Kartavya Path and India Gate areas. #DelhiWeather #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) June 30, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/tltj89gATq
दिल्ली-एनसीआर में मानसून की एंट्री
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले 5 से 6 दिनों के भीतर दक्षिण-पश्चिम मानसून के दिल्ली-एनसीआर में पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना है. यदि मौजूदा परिस्थितियां अनुकूल बनी रहती हैं तो मानसून जल्द ही पूरे क्षेत्र को कवर कर लेगा. इसके बाद रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी.
दिल्ली में वायु प्रदूषण का हाल
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में मंगलवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 150 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 135, गाजियाबाद में 139, ग्रेटर नोएडा में 128 और नोएडा में 137 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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