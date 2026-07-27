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दिल्ली-एनसीआर में दो दिन हो सकती है झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कमजोर मानसून के कारण बारिश का स्तर बेहद कम है. इसके कारण दिल्ली-एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान करने वाली है. हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने आज सोमवार को हल्की से हल्की बारिश का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग ने आने वाले मंगलवार और बुधवार के लिए मध्यम बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक है. इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 85 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 61 प्रतिशत रहा.

आज दिल्ली में छाये रहेंगे बादल, चलेंगी तेज हवाएं

मौसम विभाग ने सोमवार को आसमान में बादल छाये रहने का अनुमान लगाया है. आज शहर में सुबह से दोपहर के बीच हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 20-30 किमी/घंटा रहेगी और झोंकों के साथ यह 40 किमी/घंटा तक जा सकती है. रात के समय भी बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आनुमान है.

अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी

वहीं, मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार के लिए दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में भारी बारिश और बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी.