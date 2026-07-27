दिल्ली-एनसीआर में दो दिन हो सकती है झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर जोरदार बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
Published : July 27, 2026 at 7:25 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कमजोर मानसून के कारण बारिश का स्तर बेहद कम है. इसके कारण दिल्ली-एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान करने वाली है. हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने आज सोमवार को हल्की से हल्की बारिश का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग ने आने वाले मंगलवार और बुधवार के लिए मध्यम बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक है. इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 85 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 61 प्रतिशत रहा.
आज दिल्ली में छाये रहेंगे बादल, चलेंगी तेज हवाएं
मौसम विभाग ने सोमवार को आसमान में बादल छाये रहने का अनुमान लगाया है. आज शहर में सुबह से दोपहर के बीच हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 20-30 किमी/घंटा रहेगी और झोंकों के साथ यह 40 किमी/घंटा तक जा सकती है. रात के समय भी बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आनुमान है.
अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी
वहीं, मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार के लिए दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में भारी बारिश और बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी.
पिछले 24 घंटो में बढ़ा अधिकतम तापमान
पिछले 24 घंटों में दिल्ली के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई. इस दौरान दौरान दिल्ली के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, लेकिन अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. जबकि न्यूनतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रहा. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, जबकि इसके बाद अगले 7 दिनों में दिल्ली में तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. विभाग के अनुसार. 30 जुलाई तक शहर में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना जताई है, लेकिन इसके बाद मौसम साफ रहने का अुनमान है.
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