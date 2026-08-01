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दिल्ली-एनसीआर में अभी और दो दिन बारिश के आसार, जानें IMD का नया अपडेट

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में भारी गर्मी और उमस के बाद कुछ दिन से मौसम सुहावना बना हुआ है. दिल्ली में कल शुक्रवार को क्षेत्र में हल्के बादल छाए रहे और बूंदाबांदी भी हुई. जिससे लोगों को कुछ हद तक राहत मिली. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री ज्यादा है. जबकि न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आज शनिवार 1 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. जबकि आर्द्रता 95 से 75 प्रतिशत रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी. इस दिन कोई विशेष चेतावनी नहीं है. वहीं इसके बाद कल 2 अगस्त को भी मौसम लगभग समान रहेगा. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आंशिक नहीं, बल्कि सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होती रहेगी.