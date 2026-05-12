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दिल्ली-एनसीआर में फिर करवट बदलने वाला है मौसम, बारिश और आंधी को लेकर IMD का अलर्ट जारी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी का मौसम एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है. दिल्ली में कल सोमवार को आमतौर पर बादल छाए रहे. क्षेत्र के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में आज मंगलवार के लिए बारिश और गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है. इसे लेकर 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. इस बीच सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक 27.1 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 67 से 41 प्रतिशत रिकॉर्ड हुआ.

दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश

मौसम विभाग ने कमोबेश यही पूर्वानुमान अब मंगलवार के लिए जारी किया है. दिनभर बादल छाए रहेंगे. गर्जन वाले बादल बनने, बिजली चमकने और 60 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने वाली तेज हवा के साथ वर्षा होने का भी पूर्वानुमान है. इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है. इस दौरान दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार, सुबह के समय हल्की धूप के साथ बादल छाए रहेंगे. सुबह या दोपहर से पहले बहुत हल्की बारिश की संभावना है, जिसके साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान हवा की गति 40-50 किमी/घंटा रहने का अनुमान है, जो झोंको के साथ 60 किमी/घंटा की रफ्तार तक जा सकती है.