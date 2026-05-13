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दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में एक बार फिर से गर्मी का कहर बरप रहा है. कई जगह तो भीषण गर्मी और हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है. देश की राजधानी दिल्ली में कल मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री कम 39.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 68 से 39 प्रतिशत रिकार्ड हुआ.

दिल्ली में धूल भरी हवाओं को लेकर अलर्ट जारी

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में आज बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा के साथ वर्षा होने की भी संभावना है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को गरज-चमक और धूल भरी हवाओं को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है. मौमस विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. दिन में उमस महसूस होगी, लेकिन तेज हवाओं और बादलों से लोगों को भीषण लू से राहत मिलने की उम्मीद है. कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

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