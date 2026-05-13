दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को गरज-चमक और धूल भरी हवाओं को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है.
Published : May 13, 2026 at 8:12 AM IST
नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में एक बार फिर से गर्मी का कहर बरप रहा है. कई जगह तो भीषण गर्मी और हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है. देश की राजधानी दिल्ली में कल मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री कम 39.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 68 से 39 प्रतिशत रिकार्ड हुआ.
दिल्ली में धूल भरी हवाओं को लेकर अलर्ट जारी
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में आज बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा के साथ वर्षा होने की भी संभावना है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को गरज-चमक और धूल भरी हवाओं को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है. मौमस विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. दिन में उमस महसूस होगी, लेकिन तेज हवाओं और बादलों से लोगों को भीषण लू से राहत मिलने की उम्मीद है. कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
14 मई के बाद बरसेगी आग
मौमस विभाग के अनुसार यह राहत ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है. 14 मई के बाद तापमान में तेजी से बढ़ोतरी शुरू हो सकती है. सप्ताह के आखिर तक अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. राजधानी में अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं, अगले चार दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और उसके बाद 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 142, गाजियाबाद में 128, ग्रेटर नोएडा में 132 और नोएडा में 125 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
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