दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम, बारिश और आंधी को लेकर IMD का अलर्ट
दिल्ली में गर्मी का प्रकोप जारी है, गुरुवार मई का सबसे गर्म दिन रहा. अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
Published : May 15, 2026 at 8:35 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली- एनसीआर में भीषण गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. मौसमी उतार-चढ़ाव का दौर अब खत्म हो चुका है और दिल्लीवासी सूरज की तपिश और उमस से बेहाल हैं. गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मई माह का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा. शुक्रवार 15 मई को भी राहत के आसार कम हैं और तापमान 41 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.
दिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिनों तक मौसम तेजी से बदल सकता है. दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण तापमान 41 डिग्री तक पहुंच सकता है. हालांकि शाम के समय हल्के बादल और बूंदाबांदी राहत दे सकते हैं. मौसम विभाग ने तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है. इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है. इस दौरान अधिकतम तापमान 41 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है.
दिल्ली-एनसीआर में अगले 5 दिन में बढ़ेगा पारा
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आने वाले दिन और भी कष्टकारी हो सकते हैं. 16 और 17 मई को तापमान 41 डिग्री के आसपास रहेगा, लेकिन 18 मई तक इसके 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. वहीं, 17 से 19 मई के बीच चलने वाली तेज हवाएं गर्म और शुष्क होंगी, जिससे 'लू' जैसी स्थिति बन सकती है. आसमान साफ रहने के कारण लू का प्रकोप बढ़ने की आशंका है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 159 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 128, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 132, ग्रेटर नोएडा में 126 और नोएडा में 138 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है और कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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