कोहरे और ठंड से कांप रही दिल्ली, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट; जानें कब मिलेगी राहत
दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट के साथ कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है, जहां पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर गया है.
Published : January 16, 2026 at 9:48 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार पांचवें दिन भी शीतलहर का प्रकोप जारी रहा. तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई. आईएमडी के मुताबिक यह ठंड कम से कम शुक्रवार तक बनी रहने की आशंका है. मौसम विभाग ने इस महीने में एक और शीतलहर का पूर्वानुमान जताया है. गुरुवार को दिल्ली के पालम में सीजन का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया, जब पालम में न्यूनतम तापमान गिरकर 2.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. यह औसत से 5 डिग्री सेल्सियस कम था. ये पालम इलाके में 2010 के बाद रिकॉर्ड किया गया सबसे न्यूनतम तापमान है.
दिल्ली के आयानगर में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो दिल्ली में दूसरी सबसे ठंडी जगह रही.दिल्ली का अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम था. पालम में अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम था.
#WATCH | दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर के साथ धुंध की परत छाई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 16, 2026
वीडियो इंडिया गेट इलाके से है। pic.twitter.com/thjVfSTGRJ
मौसम विभाग की माने तो पिछले चार दिनों से दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और शुक्रवार को भी इसके जारी रहने की संभावना है. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा. शीतलहर के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, 20 से 25 जनवरी के बीच बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी. फिलहाल सुबह में घने कोहरे और शीतलहर ने जनजीवन प्रभावित कर रखा है.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 16, 2026
वीडियो AIIMS के पास से है। pic.twitter.com/80nWrp4H8V
केंद्रीय प्रदूषण निमंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 346 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 348, गुरुग्राम में 332, गाजियाबाद में 328, ग्रेटर नोएडा में 325, नोएडा में 335 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है जो गंभीर श्रेणी में आता है.
