घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली-एनसीआर, सर्द हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपी; गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI

राजधानी दिल्ली में इन दिनों 5 डिग्री से नीचे न्यूनतम तापमान बना हुआ है. दिन में धूप निकलने के कारण ठंड से थोड़ी राहत है.

कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली
कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली
Published : January 18, 2026 at 8:01 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर इन दिनों घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई है. सुबह के समय इतना घना कोहरा छा रहा है, कुछ दूरी पर देखना भी मुश्किल हो रहा है. शनिवार को भी राजधानी में ऐसा ही आलम देखने को मिला. घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग शून्य तक पहुंच गई. जिसके कारण सड़क पर आवाजाही प्रभावित हुई. दिल्ली में सुबह-शाम सर्द हवाओं के कारण लोगों को कंपकंपी महसूस हो रही है. हालांकि दिन में फिलहाल धूप निकलने के कारण ठंड से थोड़ी राहत बनी हुई है.

दिल्ली में 5 डिग्री से नीचे आया तापमान

दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत तापमान से 3.2 डिग्री कम है. दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई. अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से पांच डिग्री ज्यादा है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राजधानी में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है. 21 जनवरी तक दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं. सुबह के समय कोहरा रहने की भी संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया जा सकता है.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने रविवार की सुबह दिल्ली में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया था. मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को हल्के बादलों की आवाजाही रह सकती है. हवा की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी बनी रहेगी. इसके चलते हवा में गलन कम होगी. सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है. अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. दिल्ली में 23 से 26 जनवरी के बीच शीतलहर आने का अनुमान है, जब तापमान में फिर से गिरावट आने की संभावना है.

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति

केंद्रीय प्रदूषण निमंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7:15 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक का 349 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 345, गुरुग्राम में 333, गाजियाबाद में 342, ग्रेटर नोएडा में 325 और नोएडा में 328 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI 400 से ऊपर और 500 के बीच में बना हुआ है जो गंभीर श्रेणी में आता है.

राजधानी में GRAP 4 लागू

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बिगड़ते हालातो को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है. ग्रेप 4 लागू होने के बाद अब दिल्ली एनसीआर में कई तरह के प्रतिबंध लागू होंगे. ग्रेप 4 को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि ग्रेप के पहले, दूसरे और तीसरे चरण की पाबंदियां भी लागू रहेगी. कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर की हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है. हवा में घुल रहा प्रदूषण का जहर अब दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए चिंता बना हुआ है.

संपादक की पसंद

