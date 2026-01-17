ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में ठंड का कहर, IMD ने जारी किया घने कोहरे का येलो अलर्ट; जानें कब मिलेगी राहत

दिल्ली में गुरुवार को इस सीजन की सबसे सर्द सुबह के बाद शुक्रवार को ठंड से थोड़ी राहत महसूस हुई.

दिल्ली-एनसीआर में ठंड का कहर
दिल्ली-एनसीआर में ठंड का कहर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 17, 2026 at 8:22 AM IST

|

Updated : January 17, 2026 at 8:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्लीवासियों को कई दिनों के बाद ठिठुरन भरी सर्दी से थोड़ी राहत मिली है. बीते पांच दिनों से दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है. हालांकि शुक्रवार को तापमान में बढ़ोत्तरी के साथ ही मौसम भी थोड़ा नरम हुआ है. सर्द हवाओं के कारण जारी गलन का एहसास भी कम हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि गुरुवार को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जो 2023 के बाद जनवरी का सबसे कम न्यूनतम तापमान है.

मौसम विभाग ने शनिवार के लिए मध्यम से घना कोहरा छाने व दिन में आंशिक रूप से बादल रहने का यलो अलर्ट जारी किया है. अगले कुछ दिनों में हल्की वर्षा होने की भी संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है. 18 से 20 जनवरी तक आंशिक बादल छाए रहेंगे. सुबह के समय मध्यम कोहरा रहेगा. अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री तक रह सकता है. वहीं, 21 जनवरी से एक बार फिर सर्दी बढ़ेगी. आंशिक बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 19 से 21 और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री तक रह सकता है.

दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ कोहरा (ETV Bharat)

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 368 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के साथ फरीदाबाद में 342, गुरुग्राम में 348, गाजियाबाद में 333, ग्रेटर नोएडा में 322 और नोएडा में 328 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI 400 से ऊपर और 500 के बीच में बना हुआ है.

दिल्ली-एनसीआर में GRAP 3 लागू

बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रडेड रिस्पॉन्स एक्शन (GRAP) प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया है. दिल्ली एनसीआर में GRAP तीन लागू होने के बाद अब कई तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे. GRAP तीन को लेकर जारी किए गए आदेश में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से बताया गया कि, दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 दर्ज किया गया. IMT और IITM ने आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता और खराब होने की संभावना जताई है. आने वाले दिनों में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच सकता है. साथ ही ग्रेप के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां भी लागू रहेंगी.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : January 17, 2026 at 8:52 AM IST

TAGGED:

COLD AND FOG IN DELHI
COLD WAVE IN DELHI NCR
DELHI WEATHER TODAY
दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप
DELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.