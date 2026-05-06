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दिल्ली-एनसीआर में आज भी होगी झमाझम बारिश, आंधी-ओले का अलर्ट जारी; जानें IMD का अपडेट

मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में आज भी बारिश होने की संभावना है. तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जताया गया है.

दिल्ली-एनसीआर में आज भी बारिश के आसार
दिल्ली-एनसीआर में आज भी बारिश के आसार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 6, 2026 at 7:26 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार शाम हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली. दिल्ली के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है. दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में ओलावृष्टि और आंधी के साथ बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मंगलवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा.

दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5.7 डिग्री कम है. पालम में 32.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.3 डिग्री कम है. वहीं, पालम में न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है. लोदी रोड पर 18.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.4 डिग्री कम है.

दिल्ली में आज भी बारिश के आसार

दिल्ली-एनसीआर में आज भी बारिश होने के आसार है. मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जताया गया है. बीते 24 घंटों में हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. 6 मई को तापमान अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है. इस दौरान आंशिक बादल छाए रहने के साथ बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है.

वहीं, 7 मई को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 8 मई को यह 38/23 डिग्री तक पहुंच सकता है. 9 और 10 मई को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, हालांकि आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, लेकिन 10 और 11 मई को तापमान में दोबारा गिरावट की संभावना है.

दिल्ली की हवा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 92, गाजियाबाद में 75, ग्रेटर नोएडा में 82 और नोएडा में 85 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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