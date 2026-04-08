दिल्ली-एनसीआर में आज भी तेज हवा के साथ होगी बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कई इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई.
Published : April 8, 2026 at 7:22 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में बारिश का दौर थम नहीं रहा है. मंगलवार को दिन में हो रही रुक-रुक कर बारिश अब झमाझम बारिश में बदल चुकी है. रात करीब 10 बजे दिल्ली सहित कई इलाकों में बहुत तेज बारिश हुई. इसके बाद सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखी गई. इसके अलावा राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव की समस्या भी देखी गई है. वहीं, बारिश के कारण राजधानी में तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई. आलम यह रहा कि मंगलवार का दिन तीन सालों के दौरान अप्रैल का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया.
मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 6.3 डिग्री कम 28.8 डिग्री दर्ज हुआ. यह अप्रैल माह में 2023 के बाद सबसे कम है. इससे पहले एक अप्रैल 2023 को दिल्ली का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 94 से 41 प्रतिशत रिकार्ड किया गया.
#WATCH | दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। वीडियो वसंत विहार फ्लाईओवर से है। pic.twitter.com/lKwr3wVW8Z— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 7, 2026
मौसम विभाग ने 8 अप्रैल के लिए बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह से शाम तक गरज और बिजली के साथ तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. इसके बाद 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 30 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 21 डिग्री तक रहने का अनुमान है.
बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही मंगलवार और बुधवार को बारिश की संभावना जताई थी. मौसम में आए इस बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ को बताया जा रहा है. बुधवार को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता 114 एक्यूआइ के साथ ''मध्यम'' श्रेणी में बनी रही। हाल फिलहाल इसमें अधिक बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है.
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