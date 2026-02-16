ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, इस दिन हो सकती है बारिश, जानें IMD का नया अपडेट

दिल्ली-एनसीआर के मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. यानि तेज धूप से जल्द राहत मिलने वाली है.

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज
दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 16, 2026 at 7:48 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में लोगों का फरवरी के महीने में ही अप्रैल जैसी गर्मी का अहसास होने लगा है. पिछले कुछ दिनों से आसमान साफ रहने और तेज धूप खिलने के कारण तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, लेकिन अब मौसम का मिजाज एक बार फिर पलटने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 18 फरवरी को राजधानी और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जाएगी.

दिल्ली में बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 16 फरवरी से 21 फरवरी के बीच अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक यानी 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अब पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 18 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक, इस बारिश के बाद अधिकतम तापमान 27-28 डिग्री सेल्सियस पर आ सकता है. वहीं, 19 फरवरी से पारा दोबारा चढ़ना शुरू हो जाएगा.

हवाओं की रफ्तार ने बढ़ाई ठिठुरन

बारिश से पहले ही दिल्ली में हवाओं ने अपनी चाल बदल ली है. बीते 24 घंटों के दौरान 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली ठंडी हवाओं ने दिन की तेज धूप के असर को कम कर दिया है. उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही इन हवाओं के कारण दिन में धूप खिली होने के बावजूद हल्की सिहरन महसूस हो रही है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रात का तापमान अभी भी 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहेगा, जिसका मतलब है कि रात और सुबह की गुलाबी ठंड अभी कुछ दिन और साथ निभाएगी.

दिल्ली में प्रदूषण का हाल

दिल्ली-एनसीआर में सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरा देखने को मिल रहा है. विजिबिलिटी सुबह के वक्त 3 से 5 किलोमीटर तक रह सकती है, जो दिन चढ़ने के साथ बेहतर हो जाएगी. अगर वायु गुणवत्ता की बात करें, तो यह फिलहाल 120 से 160 के बीच यानी 'मध्यम' श्रेणी में रहने की उम्मीद है.

संपादक की पसंद

