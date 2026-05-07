दिल्ली-एनसीआर में आज फिर बदलेगा मौसम, गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली- एनसीआर के अधिकतर हिस्सों में आसमान साफ रहेगा.
Published : May 7, 2026 at 7:32 AM IST
नई दिल्ली: देशभर में इन दिनों मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है. एक तरफ उत्तर और मध्य भारत में गर्मी तो कभी बारिश हो रही है, जबकि दक्षिण भारत में कहीं-कहीं बारिश देखने को मिल रही है. दिल्ली-एनसीआर में भी मौसम हर दिन नए रंग दिखा रहा है. बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाएं चलीं. साथ ही कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश भी हुई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई.
कैसा रहेगा आज दिल्ली का मौसम?
दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 19-21 डिग्री सेल्सियस की सीमा में रहा और अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में पूर्वी-दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी रफ़्तार 10-15 किमी/घंटा रही और झोंकों के साथ यह 41 किमी/घंटा तक पहुंच गई. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज गुरुवार को न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
मौसम विभाग का अनुमान है कि आज मुख्य रूप से धूप खिली रहेगी और आसमान साफ रहेगा, जो बाद में आंशिक रूप से बादलों से घिर सकता है. दोपहर या शाम के समय गरज-चमक के साथ मौसम बदलने की संभावना है. इस दौरान हवा की गति 15-20 किमी/घंटा रहने का अनुमान है और झोंकों के साथ हवा की गति बढ़ सकती है.
बच्चे बूढ़ों को दी मौसम से बचने की सलाह
दिल्ली-एनसीआर में मौसम के उतार-चढ़ाव को देखतते हुए मौसम विभाग ने कुछ सावधानियों लोगों को बरतने की सलाह दी है. भले ही आज तापमान मध्यम रहेगा, लेकिन बच्चे, बुज़ुर्ग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए यह स्वास्थ्य संबंधी खतरों को बढ़ा सकता है. ऐसे में गर्मी के सीधे संपर्क में आने से बचने की सलाह दी गई है. इसके अलावा हल्के व ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनने को कहा गया है. इसके साथ ही लोगों को अपने सिर को ढककर रखने के लिए भी सलाह दी गई है.
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