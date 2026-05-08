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दिल्ली-एनसीआर में अगले पांच दिनों तक रहेंगे गर्मी के तेवर, IMD ने बारिश को लेकर दिया नया अपडेट

राजधानी दिल्ली में अगले पांच दिनों तक गर्मी के तेवर हल्के रहेंगे, दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहेगा.

दिल्ली में फिर बढ़ेगी गर्मी
दिल्ली में फिर बढ़ेगी गर्मी (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 8, 2026 at 7:55 AM IST

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नई दिल्ली: मौसम के लिहाज से मई का महीना काफी खुशनुमा बीत रहा है. अप्रैल में झुलसा देने वाली गर्मी के बाद लोगों को लगा था कि शायद मई में भी लू के थपड़ों और भीषण गर्मी से दो चार होना पड़ेगा. लेकिन शुरुआत में ही दिल्ली- एनसीआर सहित देश के अधिकांश राज्यों में मौसम की पलटी ने सबको चौंका दिया. मौसम विभाग की मानें तो आज आसमान साफ रहेगा तो वहीं सुबह-शाम ठंडी हवाएं आपको राहत दे सकती हैं. दिन में अधिकतम तापमान 35 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 19-21 डिग्री के बीच रहेगा.

मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर-पश्चिम भारत में 10 से 13 मई के दौरान कुछ स्थानों पर गरज, बिजली तथा 40-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवा चलने की संभावना है. 11 से 13 मई के दौरान तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है. कल बृहस्पतिवार को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहा. अधिकतम तापमान जहां सामान्य से 5.7 डिग्री कम 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. हवा में नमी का स्तर 61 से 39 प्रतिशत तक रहा.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान
मौसम विभाग का पूर्वानुमान (IMD)

दिल्ली- एनसीआर में आज का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. धूप भी निकलेगी. पूर्वानुमान के अनुसार आसमान साफ रहेगा. इस दौरान आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक रहने का अनुमान है. जबकि कल 9 मई से 13 मई तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 25 डिग्री रह सकता है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 96 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 78, गुरुग्राम में 82, गाजियाबाद में 85, ग्रेटर नोएडा में 92 और नोएडा में 86 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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