दिल्ली-एनसीआर में आज फिर होगी बादलों की दस्तक, क्या फिर से लौटेगी ठंड; जानें आज के मौसम का हाल ?

दिल्ली में रविवार को तेज धूप और हवा के कारण मौसम खुशनुमा बना रहा. हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया।

दिल्ली-एनसीआर का मौसम
दिल्ली-एनसीआर का मौसम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 9, 2026 at 7:52 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ जहां दिन में चटक धूप खिली रहने से लोगों को हल्की गर्मी का अहसास हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने सुबह और शाम के समय में ठिठुरन बरकरार रखी है. दिल्ली में आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है. हालांकि बारिश की कोई संभावना नहीं है. दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 1.1 डिग्री अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसमी औसत से 0.8 डिग्री अधिक है.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध छाई रह सकती है. दिन चढ़ने के साथ धूप निकलेगी, जिससे सर्दी का असर कम होगा. राजधानी का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. हालांकि आज आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं. राजधानी में सुबह के समय सर्द हवाएं भी चल रही हैं, जिसके दिन में भी जारी रहने की संभावना है.

दिल्ली में आने वाले दिन में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विज्ञान विभाग ने 15 फरवरी तक के लिए मौसम का ताजा पूर्वानुमान जारी किया है. इसके अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता ह.। वहीं न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और यह लगभग 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में मंगलवार को भी बादलों की आवाजाही बरकरार रहने की संभावना है. जिसके बाद मौसम साफ हो जाएगा. हालांकि सुबह के समय हल्की धुंध जरूर देखने को मिल सकती है.

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 206 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 208, गुरुग्राम में 205, गाजियाबाद में 211, ग्रेटर नोएडा में 209 और नोएडा में 198 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

