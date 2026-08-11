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दिल्ली-एनसीआर में आज भी खूब बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट; जानें अगले 7 दिनों का हाल

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में पिछले 4-5 दिनों से बारिश का दौर जारी है. वहीं, सोमवार दोपहर में भी एक बार फिर से तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है. इस झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया. लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली. भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया था. आज भी विभाग ने शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान लगाया है.

मौसम विभाग के अनुसार, शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सफदरजंग मानक केंद्र पर शाम 5:30 बजे तक चार मिमी बारिश रिकॉर्ड किया गया. अगस्त के शुरुआती 10 दिनों में ही यहां 233.7 मिमी बारिश हो चुकी है, जो अगस्त की दीर्घकालिक औसत बारिश 233.1 मिमी से अधिक है.

दिल्ली में आज भी बरसेंगे बादल

मौसम विभाग के अनुसार, आज मंगलवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाये रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच शहर के कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ जगहों पर मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा शाम से रात के शाम में बारिश का आसार है. इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मंगलवार को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इस दौरान 15-20 किमी/घंटा की गति से हवा चलने की संभावना है.

अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम