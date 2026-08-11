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दिल्ली-एनसीआर में आज भी खूब बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट; जानें अगले 7 दिनों का हाल

मौसम विभाग के अनुसार आज शहर के कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ जगहों पर मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है.

दिल्ली में बारिश से जलभराव
दिल्ली में बारिश से जलभराव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 11, 2026 at 7:58 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में पिछले 4-5 दिनों से बारिश का दौर जारी है. वहीं, सोमवार दोपहर में भी एक बार फिर से तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है. इस झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया. लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली. भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया था. आज भी विभाग ने शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान लगाया है.

मौसम विभाग के अनुसार, शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सफदरजंग मानक केंद्र पर शाम 5:30 बजे तक चार मिमी बारिश रिकॉर्ड किया गया. अगस्त के शुरुआती 10 दिनों में ही यहां 233.7 मिमी बारिश हो चुकी है, जो अगस्त की दीर्घकालिक औसत बारिश 233.1 मिमी से अधिक है.

दिल्ली में आज भी बरसेंगे बादल

मौसम विभाग के अनुसार, आज मंगलवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाये रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच शहर के कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ जगहों पर मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा शाम से रात के शाम में बारिश का आसार है. इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मंगलवार को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इस दौरान 15-20 किमी/घंटा की गति से हवा चलने की संभावना है.

अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने बुधवार को भी दिल्ली में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. इसके बाद 12 अगस्त को दोपहर से शाम के बीच एक-दो बार बहुत हल्की बारिश हो सकती है. 13 और 14 अगस्त को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं. 15 अगस्त को सुबह से दोपहर और शाम के बीच अलग-अलग समय पर बारिश हो सकती है. जबकि 16 अगस्त को दिनभर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है.

दिल्ली की हवा में भी सुधार

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में मंगलवार सुबह 5: 45 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 78, गुरुग्राम में 73, गाजियाबाद में 85, ग्रेटर नोएडा में 72 और नोएडा में 78 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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