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दिल्ली-एनसीआर में आज होगी झमाझम बारिश, छाए रहेंगे बादल; IMD का येलो अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, आज भी दिल्ली में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है. तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा.

दिल्ली में आज का मौसम
दिल्ली में आज का मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 30, 2026 at 7:26 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बारिश से मौसम का मिजाज तो बदला हुआ है, लेकिन दिन के समय कभी-कभी उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. बुधवार को शहर के कुछ इलाकों में हल्की से हल्की बारिश देखने को मिली. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज भी दिल्ली में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है. बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री कम 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. एक दिन पहले मंगलवार को यह 29.0 डिग्री रहा था. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री कम 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 100 से 67 प्रतिशत रहा.

मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार 31 जुलाई को भी दिल्ली-एनसीआर में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हो सकता है. वहीं 1 से 4 अगस्त तक भी कई इलाकों में रुक-रुककर हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 113 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 123, गाजियाबाद में 110, ग्रेटर नोएडा में 115 और नोएडा में 108 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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