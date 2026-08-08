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दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम, तेज बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है.

दिल्ली में बारिश से बदला मौसम
दिल्ली में बारिश से बदला मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2026 at 7:43 AM IST

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नई दिल्ली: देशभर में मानसूनी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है. दिल्ली-एनसीआर में हो रही बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है. सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम बढ़ गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 6.7 डिग्री कम 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम 25.6 डिग्री रिकार्ड किया गया. पुष्प विहार में जहां 12 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 151 मिमी वर्षा दर्ज की गई वहीं छत्तरपुर में भी यह आंकड़ा 100 मिमी से ज्यादा का रहा.

दिल्ली में शनिवार को मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट है. यहां हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज यानी 8 अगस्त को मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार अगले दिन 9 अगस्त को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ सामान्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है.

केंद्रीय प्रदूषणएवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में शनिवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98, गुरुग्राम में 103, गाजियाबाद में 95, ग्रेटर नोएडा में 82 और नोएडा में 88 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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