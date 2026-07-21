दिल्ली-एनसीआर में मानसून एक्टिव, कई इलाकों में झमाझम बारिश; IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो रही है. बारिश के कारण पारा 6 डिग्री लुढ़का है. आज दिनभर के लिए येलो अलर्ट है.
Published : July 21, 2026 at 8:02 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में देर रात कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई. दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार तड़के सुबह बारिश हुई. इस बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई है. दिल्ली में सुबह हुई बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव की समस्या भी देखी जा रही है. सोमवार को सुबह दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा दर्ज की गई. दिन भर बादलों और धूप के बीच आंखमिचौली चलती रही. इससे तापमान में भी खासी गिरावट देखने को मिली. इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री कम 31.6 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री कम 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. हवा में नमी का स्तर 98 से 74 प्रतिशत रिकॉर्ड हुआ.
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 26 जुलाई तक बारिश की संभावना है. इस दौरान कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है. आईएमडी ने 21 जुलाई की देर रात से 22 जुलाई की सुबह के बीच कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
#WATCH | दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में बारिश हुई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 21, 2026
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मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिन राजधानी में वर्षा का दौर चलेगा. बृहस्पतिवार को भी हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा संभावित है. इसके बाद फिर अगले कई दिन बादलों की आवाजाही चलेगी, मगर वर्षा होने का पूर्वानुमान नहीं है. इस दौरान तापमान 31 से 34 डिग्री तक ही रहने की संभावना है.
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केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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