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दिल्ली-एनसीआर में मानसून एक्टिव, कई इलाकों में झमाझम बारिश; IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में देर रात कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई. दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार तड़के सुबह बारिश हुई. इस बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई है. दिल्ली में सुबह हुई बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव की समस्या भी देखी जा रही है. सोमवार को सुबह दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा दर्ज की गई. दिन भर बादलों और धूप के बीच आंखमिचौली चलती रही. इससे तापमान में भी खासी गिरावट देखने को मिली. इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री कम 31.6 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री कम 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. हवा में नमी का स्तर 98 से 74 प्रतिशत रिकॉर्ड हुआ.

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 26 जुलाई तक बारिश की संभावना है. इस दौरान कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है. आईएमडी ने 21 जुलाई की देर रात से 22 जुलाई की सुबह के बीच कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.