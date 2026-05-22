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दिल्ली-एनसीआर में कहर बरपा रही गर्मी, भीषण लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी; जानें IMD का नया अपडेट

मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

दिल्ली में आज का मौसम
दिल्ली में आज का मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 22, 2026 at 7:58 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में पड़ रही प्रचंड गर्मी के रूप में कुदरत का दोहरा कहर टूट रहा है. दिल्लीवाले न सिर्फ दिन की चिलचिलाती धूप में झुलस रहे हैं, बल्कि अब रातें भी भट्टी की तरह दहकने लगी हैं, जिसने लोगों की नींद और चैन दोनों छीन लिए हैं. रिज एरिया में गुरुवार को अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री रहा. मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 27 मई तक अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच बना रहेगा. न्यूनतम तापमान 29 से 32 डिग्री तक रहने का अनुमान है.

वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में गुरुवार को बिजली की मांग 8231 मेगावाट तक पहुंची, जो मई में सर्वाधिक है. दूसरी तरफ हीट वेव के चलते दिल्ली की इंडिया गेट पर वॉकिंग करने वाले लोगों में भी कमी आई है. अन्य दिनों की अपेक्षा सुबह गर्मी की चलते वॉकिंग के समय लोगों की संख्या काफी कम देखी जा रही है.

दिल्ली में भीषण लू को लेकर वॉकिंग करने वालों की संख्या घटी (ETV Bharat)

मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज शुक्रवार को अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री के आसपास रह सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान 29 से 31 डिग्री के आसपास बने रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने दिल्ली में 22 से 27 मई तक भीषण गर्मी और लू को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. ऐसे में आसमान अधिकतर साफ रहेगा, जिससे धूप की तीव्रता और बढ़ेग. कई इलाकों में लू चलने की स्थिति बन सकती है और रातें भी सामान्य से ज्यादा गर्म रहेंगी.

दिल्ली में सात दिन कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में सात दिन कैसा रहेगा मौसम (Social Media)

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 6:45 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 231 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 188, गुरुग्राम में 175, गाजियाबाद में 158, ग्रेटर नोएडा में 148 और नोएडा में 152 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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