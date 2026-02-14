ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी ने दी दस्तक, अगले हफ्ते बूंदाबांदी के आसार; जानें आज कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में इस साल ठंड की विदाई जल्दी होती दिख रही है. फरवरी के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरा अब गुजरे वक्त की बात लगने लगे हैं. आलम यह है कि दोपहर की धूप अब अप्रैल जैसा अहसास कराने लगी है. मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर और कड़े हो सकते हैं. बीते एक दिन में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास बना रहा, जो सामान्य से अधिक है.

आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी 14 फरवरी को दिल्ली और आसपास के इलाकों में आसमान पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद है. सुबह के समय हल्की धुंध दिखाई दे सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही तेज धूप खिलेगी. आज अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री के आसपास बना रहेगा. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलने से दोपहर का समय मौसम सुहावना बना रहेगा.

मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो धूप का यह सिलसिला 15 फरवरी तक जारी रहेगा. हालांकि, 16 फरवरी से बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है. वहीं, 17 और 18 फरवरी को राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. इस बारिश के बाद तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ समय की राहत मिलेगी.