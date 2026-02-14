दिल्ली-एनसीआर में गर्मी ने दी दस्तक, अगले हफ्ते बूंदाबांदी के आसार; जानें आज कैसा रहेगा मौसम
Published : February 14, 2026 at 9:10 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में इस साल ठंड की विदाई जल्दी होती दिख रही है. फरवरी के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरा अब गुजरे वक्त की बात लगने लगे हैं. आलम यह है कि दोपहर की धूप अब अप्रैल जैसा अहसास कराने लगी है. मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर और कड़े हो सकते हैं. बीते एक दिन में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास बना रहा, जो सामान्य से अधिक है.
आज कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी 14 फरवरी को दिल्ली और आसपास के इलाकों में आसमान पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद है. सुबह के समय हल्की धुंध दिखाई दे सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही तेज धूप खिलेगी. आज अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री के आसपास बना रहेगा. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलने से दोपहर का समय मौसम सुहावना बना रहेगा.
मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो धूप का यह सिलसिला 15 फरवरी तक जारी रहेगा. हालांकि, 16 फरवरी से बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है. वहीं, 17 और 18 फरवरी को राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. इस बारिश के बाद तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ समय की राहत मिलेगी.
AQI अब भी 'खराब' श्रेणी में
मौसम के बदलते मिजाज के बीच दिल्ली की हवा अब भी चिंता का विषय बनी हुई है. राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुबह 8 बजे, 209 दर्ज किया गया है, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. हल्की धुंध और हवा की गति में बदलाव के कारण प्रदूषक कण जमीन के करीब बने हुए हैं, जिससे सांस के मरीजों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और आसपास के क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया गया.
