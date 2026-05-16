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दिल्ली-एनसीआर में अब आसमान से बरसेगी आग, 44 डिग्री छू सकता है पारा; जानें IMD का नया अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी और तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है.

दिल्ली में बढ़ेगी गर्मी
दिल्ली में बढ़ेगी गर्मी (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 16, 2026 at 8:32 AM IST

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नई दिल्ली: देशभर में मौसम का मिजाज आये दिन बदल रहा है. कभी तेज धूप तो कभी हल्की बारिश हो रही है. दिल्ली-एनसीआर में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है. मौसम विभाग ने तेज धूल भरी आंधी और बिजली गिरने के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है. इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा. शुक्रवार को दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई. शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज शनिवार 16 मई को न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान साफ रहेगा. इस दौरान हवा की गति 10-15 किमी/घंटा रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने 17 और 18 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आसमान साफ रहने और सतह पर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. इस दिन हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है. वहीं अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, 19 मई को भी दिल्ली एनसीआर में मौसम कमोबेश ऐसा ही रहेगा.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 163 अंक पर बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 145, गुरुग्राम में 138, गाजियाबाद में 141, ग्रेटर नोएडा में 137 और नोएडा में 128 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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