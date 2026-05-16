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दिल्ली-एनसीआर में अब आसमान से बरसेगी आग, 44 डिग्री छू सकता है पारा; जानें IMD का नया अपडेट

नई दिल्ली: देशभर में मौसम का मिजाज आये दिन बदल रहा है. कभी तेज धूप तो कभी हल्की बारिश हो रही है. दिल्ली-एनसीआर में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है. मौसम विभाग ने तेज धूल भरी आंधी और बिजली गिरने के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है. इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा. शुक्रवार को दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई. शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज शनिवार 16 मई को न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान साफ रहेगा. इस दौरान हवा की गति 10-15 किमी/घंटा रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने 17 और 18 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आसमान साफ रहने और सतह पर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. इस दिन हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है. वहीं अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, 19 मई को भी दिल्ली एनसीआर में मौसम कमोबेश ऐसा ही रहेगा.