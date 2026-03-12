ETV Bharat / state

दिल्ली में मार्च में ही लगी लू की आहट! तापमान 36.8 डिग्री पर पहुंचा, 15 मार्च को बारिश की उम्मीद

दिल्ली में बुधवार को अब तक का सबसे गर्म दिन रहा. अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 8.4 डिग्री ज्यादा है. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 8.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.

नई दिल्ली: देश के अधिकतर राज्यों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. मौसम विभाग ने अब कई राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया है. राजधानी में मौसम में अचानक आए बदलाव ने लोगों को समय से पहले ही तेज गर्मी का एहसास करा दिया है.

मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा की गति पांच से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने के आसार हैं. IMD के अनुसार, राजधानी दिल्ली में आज और कल मौसम साफ रहेगा. दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक मौसम ज्यादातर साफ रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 12 से 17 मार्च के बीच तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जबकि 15 मार्च को हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 229 अंक बना हुआ है. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 188 गुरुग्राम 198 गाजियाबाद में 172 ग्रेटर नोएडा में 166 नोएडा में 162 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच बना हुआ है.

