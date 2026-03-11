ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, मार्च महीने में मई की गर्मी का एहसास

नई दिल्ली: देशभर में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. आलम ये है दिन में अभी से उमस परेशान करने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में कल मंगलवार को अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 7.1 डिग्री ज्यादा है. न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.8 डिग्री ज्यादा रहा. कई जगहों पर सुबह के समय हल्की धुंध भी देखने को मिली.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार 11 मार्च के आसपास अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. आसमान में बादल जरूर दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल बारिश या ठंडी हवाओं से राहत मिलने की संभावना बेहद कम है. 12 से 14 मार्च के बीच अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.