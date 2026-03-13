ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश का अलर्ट, चिलचिलाती धूप का होगा अंतत

नई दिल्ली: देशभर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है। IMD ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि पश्चिम भारत के कई राज्यों भीषण लू चलने की संभावना है. इस बीच कल गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 3.1 डिग्री अधिक है.

मौसम विभाग के अनुसार आज शुक्रवार से रविवार के बीच पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली सहित एनसीआर में आंशिक बादल छाने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है. इसके चलते तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. दिल्ली में अगले दो दिन तापमान में हल्की कमी आ सकती है, हल्के बादल भी छा सकते हैं. 15 मार्च से अधिकतम तापमान और गिरेगा और हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश के साथ कुछ राहत मिलने की भी उम्मीद है. 16 मार्च से न्यूनतम तापमान भी 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.