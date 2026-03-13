दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश का अलर्ट, चिलचिलाती धूप का होगा अंतत
दिल्ली एनसीआर में 15 मार्च को बारिश का पूर्वानुमान है, जिससे तापमान 35°C से 30°C तक गिर जाएगा.
Published : March 13, 2026 at 8:59 AM IST
नई दिल्ली: देशभर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है। IMD ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि पश्चिम भारत के कई राज्यों भीषण लू चलने की संभावना है. इस बीच कल गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 3.1 डिग्री अधिक है.
मौसम विभाग के अनुसार आज शुक्रवार से रविवार के बीच पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली सहित एनसीआर में आंशिक बादल छाने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है. इसके चलते तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. दिल्ली में अगले दो दिन तापमान में हल्की कमी आ सकती है, हल्के बादल भी छा सकते हैं. 15 मार्च से अधिकतम तापमान और गिरेगा और हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश के साथ कुछ राहत मिलने की भी उम्मीद है. 16 मार्च से न्यूनतम तापमान भी 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 :15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 178, गुरुग्राम में 187, गाजियाबाद में 168, ग्रेटर नोएडा में 145 और नोएडा में 162 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.
