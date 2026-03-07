दिल्ली-एनसीआर में इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा शुक्रवार, जानिए अगले दो दिन के मौसम का हाल
दिल्ली-एनसीआर में गर्मी शुक्रवार को और तेज हो गई है. अगले हफ्ते से तापमान 36 डिग्री के स्तर को छू सकता है.
Published : March 7, 2026 at 7:55 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा. अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक रहा और गुरुवार को दर्ज अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया.
बढ़ेगा गर्मी का एहसास
मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि शनिवार और रविवार को आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. आईएमडी ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिनों (7 और 8 मार्च) में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा. अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर रहेगा. गर्मी का एहसास बढ़ रहा है और दिन में हल्की गर्म हवाएं चल सकती हैं.
अलग-अलग इलाकों का न्यूनतम तापमान
शुक्रवार को शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 171 दर्ज किया गया. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि लोदी रोड स्टेशन पर यह सामान्य से 4.3 डिग्री अधिक 16.3 डिग्री सेल्सियस रहा. रिज स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
जानिए अलग-अलग एरिया का अधिकतम तापमान
स्टेशनवार आंकड़ों के अनुसार, रिज में अधिकतम तापमान सामान्य से 6.7 डिग्री अधिक 34.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि लोदी रोड में सामान्य से सात डिग्री अधिक 34 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, वहीं, पालम में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री अधिक 32.5 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में सामान्य से 7.4 डिग्री अधिक 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.
'स्काईमेट' के मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा, 'आने वाले दिनों में आसमान के साफ रहने और तेज धूप निकलने के संकेत हैं, जिससे सुबह और शाम दोनों समय तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि हो सकती है. आने वाले दिनों में हवा की गति भी बढ़ने की संभावना है.'
ये भी पढ़ें: