दिल्ली एनसीआर में ठंड़ के साथ साथ कोहरे ने दी दस्तक, सुबह से छाया प्रदूषण के साथ कोहरा, AQI में आई कमी
मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में अगले तीन-चार दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है.
Published : November 16, 2026 at 7:48 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. धीमे-धीमे ठंड बढ़ने लगी है. ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है. दिल्ली में कल रविवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई. इसके बाद आसमान साफ हो गया और दिनभर तेज धूप खिली रही.
धूप निकलने और हवा की गति बढ़ने से वातावरण में मौजूद प्रदूषक कणों का बिखराव तेज हुआ और लोगों को राहत मिली. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में रविवार को न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक है. अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री ज्यादा है. रविवार तड़के पालम, लोधी रोड और आया नगर में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई.
दिल्ली एनसीआर में ठंड़ के साथ साथ कोहरे ने दी दस्तक: दिल्ली में सुबह से ही कई इलाकों हल्का और घना कोहरा देखने को मिला है. इसके साथ ही राजधानी दिल्ली के इलाकों में प्रदूषण में थोड़ी बहुत कमी जरूर नजर आ रही है. हालांकि अभी भी प्रदूषण खराब श्रेणी में बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है.
सुबह से छाया प्रदूषण के साथ कोहरा, AQI में आई कमी: मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन-चार दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, 18 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है. इससे मौसम में ठंडक बढ़ सकती है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 217 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 208, गुरुग्राम में 213, गाजियाबाद में 205, ग्रेटर नोएडा में 222 और नोएडा में 218 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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