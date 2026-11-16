ETV Bharat / state

दिल्ली एनसीआर में ठंड़ के साथ साथ कोहरे ने दी दस्तक, सुबह से छाया प्रदूषण के साथ कोहरा, AQI में आई कमी

दिल्ली में कोहरे की दस्तक शुरू ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. धीमे-धीमे ठंड बढ़ने लगी है. ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है. दिल्ली में कल रविवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई. इसके बाद आसमान साफ हो गया और दिनभर तेज धूप खिली रही.

धूप निकलने और हवा की गति बढ़ने से वातावरण में मौजूद प्रदूषक कणों का बिखराव तेज हुआ और लोगों को राहत मिली. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में रविवार को न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक है. अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री ज्यादा है. रविवार तड़के पालम, लोधी रोड और आया नगर में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई.