दिल्ली-एनसीआर में कोहरे के साथ ठंड की दस्तक, ठिठुरने पर मजबूर लोग; AQI गंभीर श्रेणी में बरकरार

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. अब यहां मौसम पूरी तरह से बदल गया है. हालांकि दिन में अभी भी धूप निकलने से सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन सर्द हवाएं चलने की वजह से सुबह और शाम के वक्त ठिठुरन का एहसास हो रहा है. सुबह के समय लोग अब स्वेटर और जैकेट पहने हुए नजर आते हैं. इतना ही नहीं घरों में पंखे पूरी तरह से बंद हो गए हैं. इसके अलावा कोहरा और धुंध की चादर भी सुबह के समय आसमान में छा रही है. हवा की गुणवत्ता लगातार बेहद खराब स्तर पर दर्ज की जा रही है.

दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का दस्तक

दिल्ली-एनसीआर में लगातार पारा लगातार गिरने लगा है. पिछले दो दिनों में न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में मौसम साफ रहेगा. सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा छाये रहने की संभावना है. आज सोमवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़केगा. मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है.