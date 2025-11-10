दिल्ली-एनसीआर में कोहरे के साथ ठंड की दस्तक, ठिठुरने पर मजबूर लोग; AQI गंभीर श्रेणी में बरकरार
दिल्ली में सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है. दिन में मौसम सामान्य रह रहा है वही रात में लोग ठिठुरने पर मजबूर हैं
Published : November 10, 2025 at 8:15 AM IST|
Updated : November 10, 2025 at 8:31 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. अब यहां मौसम पूरी तरह से बदल गया है. हालांकि दिन में अभी भी धूप निकलने से सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन सर्द हवाएं चलने की वजह से सुबह और शाम के वक्त ठिठुरन का एहसास हो रहा है. सुबह के समय लोग अब स्वेटर और जैकेट पहने हुए नजर आते हैं. इतना ही नहीं घरों में पंखे पूरी तरह से बंद हो गए हैं. इसके अलावा कोहरा और धुंध की चादर भी सुबह के समय आसमान में छा रही है. हवा की गुणवत्ता लगातार बेहद खराब स्तर पर दर्ज की जा रही है.
दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का दस्तक
दिल्ली-एनसीआर में लगातार पारा लगातार गिरने लगा है. पिछले दो दिनों में न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में मौसम साफ रहेगा. सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा छाये रहने की संभावना है. आज सोमवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़केगा. मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2025
ड्रोन वीडियो बारापुला से है। pic.twitter.com/KrxpBHjkjB
मौसम विभाग के अनुसार, 11 और 12 नवंबर को भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है. सुबह हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है. इस दौरान सुबह सुबह-शाम 15 से 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी, जो लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास कराएंगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में बनी हुई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2025
वीडियो ITO से है। pic.twitter.com/fbi4O4DSQq
दिल्ली में एक्यूआई 372 अंक दर्ज
वहीं, दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों को परेशान कर दिया है. दिन प्रतिदिन राजधानी की हवा खराब होती जा रही है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में सोमवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 अंक बना हुआ है जो गंभीर श्रेणी में आता है. दिल्ली-एनसीआर के शहर फरीदाबाद में एक्यूआई 312, गाजियाबाद में एक्यूआई 318, ग्रेटर नोएडा में 325, गुरुग्राम में 328 और नोएडा में एक्यूआई 310 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में एक्यूआई लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
