ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में अभी से चुभने लगी गर्मी, फरवरी में ही मार्च जैसा मौसम; इस हफ्ते और चढ़ेगा पारा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में धीरे-धीरे मौसम का मिजाज बदलने लगा है. यहां सुबह-शाम तो अभी भी ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन में तेज धूप निकलने से गर्माहट का एहसास होने लगा है. फरवरी के शुरुआती दिनों में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. दिन का तापमान भी बढ़ने लगा है. दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 26.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. जबकि न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सामान्य बना रहा. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को भी दिल्ली में तेज धूप रहेगी और तापमान 26 डिग्री के आसपास बना रह सकता है. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में इस हफ्ते तीन दिन तेज हवाएं चल सकती हैं.

तापमान में और बढ़ोतरी होगी

मौसम विभाग ने एक हफ्ते के पूर्वानुमान में कहा है कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री तक रहेगा. जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. ऐसे में गर्मी का एहसास बढ़ेगा. मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में मंगलवार को भी हल्के बादल छाए रहेंगे और तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा. आज अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. जबकि हवा की गति पांच से दस किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी. सुबह के समय हल्की धुंध रहेगी जो धूप निकलने के साथ ही साफ हो जाएगी.