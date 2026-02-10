ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में अभी से चुभने लगी गर्मी, फरवरी में ही मार्च जैसा मौसम; इस हफ्ते और चढ़ेगा पारा

राजधानी दिल्ली में फरवरी के शुरुआती दिनों में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. तापमान 26.2 डिग्री तक पहुंच गया.

दिल्ली एनसीआर में बदल रहा मौसम
दिल्ली एनसीआर में बदल रहा मौसम (ANI)
Published : February 10, 2026 at 8:28 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में धीरे-धीरे मौसम का मिजाज बदलने लगा है. यहां सुबह-शाम तो अभी भी ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन में तेज धूप निकलने से गर्माहट का एहसास होने लगा है. फरवरी के शुरुआती दिनों में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. दिन का तापमान भी बढ़ने लगा है. दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 26.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. जबकि न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सामान्य बना रहा. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को भी दिल्ली में तेज धूप रहेगी और तापमान 26 डिग्री के आसपास बना रह सकता है. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में इस हफ्ते तीन दिन तेज हवाएं चल सकती हैं.

तापमान में और बढ़ोतरी होगी

मौसम विभाग ने एक हफ्ते के पूर्वानुमान में कहा है कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री तक रहेगा. जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. ऐसे में गर्मी का एहसास बढ़ेगा. मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में मंगलवार को भी हल्के बादल छाए रहेंगे और तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा. आज अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. जबकि हवा की गति पांच से दस किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी. सुबह के समय हल्की धुंध रहेगी जो धूप निकलने के साथ ही साफ हो जाएगी.

दिल्ली का मौसम में बदलाव
दिल्ली में मौसम का हाल (Delhi Weather)

सुबह-शाम तेज हवाएं चलेंगी

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 15 फरवरी तक दिन का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. यह संकेत है कि अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 30 डिग्री की ओर बढ़ेग. इसके साथ ही रात का तापमान भी 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, हालांकि रातों में अभी ठंड का असर बना रहेगा. मौसम विभाग का कहना है कि सुबह के वक्त अभी हल्की गुलाबी ठंड का अहसास होगा. सुबह और शाम के वक्त तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन अब शीत लहर जैसी स्थिति नहीं है.

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 267 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 258 गुरुग्राम में 255 गाजियाबाद में 260 ग्रेटर नोएडा में 248 और नोएडा में 242 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश से इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

