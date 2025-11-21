ETV Bharat / state

दिल्ली में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, रातों का गिरेगा पारा, दिन में भी लगेगा जाड़ा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है, सुबह के समय कोहरे भी सताएगा.

दिल्ली का मौसम (SOURCE: PTI)
नई दिल्ली: उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में है. देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने लगी है. लेकिन कई इलाके ऐसे भी जहां तापमान स्थिर और सामान्य है. हालांकि दिल्ली-NCR में पारा नीचे बना हुआ है जिसकी वजह से ठंड महसूस की जा रही है, वहीं बहुत जल्द दिल्ली वालों को कड़ाके की सर्दी झेलनी पड़ेगी. अगले 4 दिन में रात का पारा तेजी से लुढ़कने वाला है जिससे कंपकंपी वाली सर्दी होने की पूरी संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है.

मौसम विभाग के अनुसार आज शुक्रवार को दिल्ली-NCR में सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई है. अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है. सुबह के समय कोहरा भी छाया रह सकता है. जिससे लोगों को सुबह के समय परेशानी हो सकती है. फिलहाल राजधानी के लोग प्रदूषण से बेहाल है.

दिल्ली में आज 21 नवंबर को तापमान में 2 से 3 डिग्री तक कमी देखने को मिल सकती है. सुबह के समय 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 बना हुआ है. जबकि दिल्ली-एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 325 गुरुग्राम में 328 गाजियाबाद में 330 ग्रेटर नोएडा में 338 नोएडा में 342 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के आने वाले अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर 400 के बीच बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 से ऊपर और 500 के बीच में बना हुआ है.

