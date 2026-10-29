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दिल्ली-एनसीआर में सुबह-सुबह गरज-चमक संग बारिश, तेज हवा के साथ ठंड ने भी मारी एंट्री

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह बारिश और तेज हवाओं से मौसम का मिजाज बदल गया.

दिल्ली में आज का मौसम
दिल्ली में आज का मौसम (PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 29, 2026 at 7:27 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में अर्नब तूफान का असर दिखने लगा है. राजधानी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में आज यानी गुरुवार सुबह-सुबह बारिश हुई है. चक्रवाती तूफान अर्नब के प्रभाव से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल रही हैं. मौसम में आए इस बदलाव से ठंड का अहसास होने लगा है. गुरुवार तड़के सुबह दिल्ली के मालवीय नगर, हौजखास, राजोकरी गांव, पालम, संगम विहार, खानपुर, साकेत, लुटियंस दिल्ली के फिरोजशाह रोड, अशोक रोड, इंडिया गेट, कर्तव्यपथ जैसे इलाकों में बारिश हो रही है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 3.1 डिग्री अधिक है. पालम में न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 18.4 डिग्री सेल्सियस, रिज में 19.0 डिग्री सेल्सियस और अयानगर में 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार, आज गुरुवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. सुबह या पूर्वाह्न के समय कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है, जिसके साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटा की गति से सतही हवा चलने की संभावना है. दिल्ली में आज बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखी जा रही है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 31 अक्टूबर यानी शनिवार से आसमान साफ हो सकता है. इसके बाद अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. हालांकि, सुबह और रात के समय ठंडक बनी रह सकती है.

दिल्ली की हवा हुई खराब

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में गुरुवार सुबह 6:45 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 227 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 188, गुरुग्राम में 193, गाजियाबाद में 185, ग्रेटर नोएडा में 192 और नोएडा में 198 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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