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दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने ली करवट, सुबह-शाम बढ़ी सिहरन, AQI ने भी बढ़ाई चिंता

दिल्ली में आज का मौसम ( PTI )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में धीरे-धीरे मौसम का मिजाज बदलने लगा है. दिन के समय तेज धूप निकल रही है, तो वहीं सुबह और शाम के वक्त लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है. रात के समय तापमान में गिरावट के चलते घरों में AC और कूलर का इस्तेमाल भी लगभग बंद हो गया है. मौसम में हो रहे इस बदलाव के साथ ही राजधानी में गुलाबी ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है.

मौसम विभाग के अनुसार कल बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम था. जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया. हवा में नमी का अधिकतम स्तर 94 फीसद तथा न्यूनतम स्तर 48 फीसद दर्ज किया गया.