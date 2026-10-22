दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने ली करवट, सुबह-शाम बढ़ी सिहरन, AQI ने भी बढ़ाई चिंता
मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस रहा.
Published : October 22, 2026 at 8:04 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में धीरे-धीरे मौसम का मिजाज बदलने लगा है. दिन के समय तेज धूप निकल रही है, तो वहीं सुबह और शाम के वक्त लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है. रात के समय तापमान में गिरावट के चलते घरों में AC और कूलर का इस्तेमाल भी लगभग बंद हो गया है. मौसम में हो रहे इस बदलाव के साथ ही राजधानी में गुलाबी ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है.
मौसम विभाग के अनुसार कल बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम था. जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया. हवा में नमी का अधिकतम स्तर 94 फीसद तथा न्यूनतम स्तर 48 फीसद दर्ज किया गया.
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मौसम विभाग ने आज गुरुवार को दिल्ली में आसमान साफ रहने की संभावना जताई है. इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. हालांकि 24 और 25 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राजधानी का अधिकतम तापमान 32 से 33 तथा न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई है. वहीं सुबह-शाम ठंडी हवाओं और रात के समय गिरते तापमान से लोगों को मौसम में ठंडक महसूस होने लगी है. आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने के साथ ठंड का असर बढ़ने की संभावना है.
Delhi: Early morning visuals show a dense layer of fog (Visuals from India Gate, Rashtrapati Bhavan and North Block) https://t.co/bYG66gAwUt— IANS (@ians_india) October 22, 2026
दिल्ली-एनसीआर में आज का AQI
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 257 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 188, गुरुग्राम में 173, गाजियाबाद में 185, ग्रेटर नोएडा में 162 और नोएडा में 178 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
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