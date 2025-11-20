ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ेगी ठंड, सर्द हवाओं से लुढ़केगा पारा; कोहरा और प्रदूषण का साया बरकरार

नई दिल्ली: पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैलानी इलाकों में साफ तौर पर नजर आ रहा है. दिल्ली-एनसीआर के शहरों में ठंड बढ़ गई है. दिल्ली वासियों को अब मौसम का ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है. पहले प्रदूषण और ठंड के साथ अब दिल्ली में कोहरा भी शुरू हो गया है. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में बुधवार को लोगों को सुबह व शाम के साथ दिन में भी सिहरन महसूस हुई. इसी बीच अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक रहा. जबकि न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो मौसम के औसत से 2.1 डिग्री कम है. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 98 प्रतिशत और न्यूनतम 50 प्रतिशत रही. बुधवार को आया नगर और लोधी रोड सबसे ठंडा इलाका रहा. यहां न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिल्ली में गुरुवार सुबह से ही कोहरे के साथ प्रदूषण भी छाया हुआ है. इस समय AQI लेवल गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो फिलहाल 20 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में 12 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान बादलों की आवाजाही लगी रहेगी. इसके अलावा हल्की धूप भी रहेगी और रात का तापमान लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान है. जबकि अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.