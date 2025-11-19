दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती सर्दी के बीच कोहरे का कहर, 38 इलाकों का AQI अब भी खतरनाक
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती सर्दी और वायु प्रदूषण के बीच कोहरे का कहर भी दिखना शुरू हो गया है.
Published : November 19, 2025 at 7:30 AM IST
नई दिल्ली: पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली में भी दिखने लगा है और दिन में भी ठंडक महसूस की जा रही है. आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री तक लुढ़कने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री दर्ज किया गया. आया नगर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम पारा 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 100 और न्यूनतम 48 प्रतिशत रही.
दिल्ली में शीतलहर जैसी स्थिति
दिल्ली में बढ़ती सर्दी और वायु प्रदूषण के बीच कोहरे का कहर भी दिखना शुरू हो गया है. आईएमडी के अनुसार, बुधवार सुबह धुंध व कोहरे की संभावना है और अधिकतम तापमान 26 व न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. दिल्ली में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है, हालांकि तकनीकी मानकों के अनुसार इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
अगले पांच दिन का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के अनुसार 20 से 24 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 24-28 डिग्री और न्यूनतम 8-12 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़कने का अनुमान है. सुबह हल्का कोहरा छाया रह सकता है और हवाएं उत्तर या उत्तर-पूर्व से 5-10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी. वहीं, 23-24 नवंबर को हवा उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ेगी, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली के वजीरपुर इलाके में AQI 446 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार में यह 416 था. यह AQI स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है. दिल्ली के 39 एक्टिव AQI मॉनिटरिंग सेंटर में से 38 पर प्रदूषण का रेड अलर्ट है, जहां AQI 300 से 500 के बीच बना हुआ है. इससे पहले मंगलवार को दिल्ली के बवाना में सबसे अधिक 319 और जहांगीरपुरी में 315 AQI दर्ज किया गया था. जबकि दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ था.
