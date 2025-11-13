दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच शीतलहर की चेतावनी, बढेगी सर्दी; जानें IMD का नया अपडेट
दिल्ली-एनसीआर में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है, जिससे अच्छी खासी सर्दी महसूस हो रही है.
Published : November 13, 2025 at 8:25 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. यहां सर्दियों की शुरुआत हो गई है. दिन में अभी जहां धूप उगने के कारण मौसम सामान्य रह रहा है, तो वही तेज ठंडी हवाओं के कारण रात में लोग ठिठुरने पर मजबूर हैं. पिछले दो दिनों में न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में तापमान लगातार गिर रहा है. दिल्ली-एनसीआर में अब ठंड के साथ-साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है. दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में तापमान में गिरावट जारी है और 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं ठंड बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं.
#WATCH दिल्ली | इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का क्षेत्र जहरीली धुंध की घनी परत में लिपटा हुआ है। CPCB के अनुसार इस क्षेत्र में AQI 396 'बहुत खराब' श्रेणी में है। pic.twitter.com/TZ7aSMoMxQ— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 13, 2025
मौसम विभाग का कहना है कि 17 नवंबर तक मौसम का यही मिजाज बना रहेगा. यानी हल्की धूप, सुबह-शाम कोहरा और ठंड बनी रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. प्रदूषण ने भी दिल्ली-एनसीआर की सांसों पर संकट खड़ा कर दिया है. प्रदूषण का लेवल खतरनाक से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे लोगों की समस्या बढ़ गई तो तुरंत सरकार ने ग्रैप-3 को लागू कर दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की बूंदें ही इस खतरे से बचा सकती हैं, लेकिन अभी बारिश को लेकर कोई संभावना नहीं है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 345 अंक बना हुआ है. एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 312 गाजियाबाद में 318 ग्रेटर नोएडा में 325 गुरुग्राम में 328 और नोएडा में 310 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
