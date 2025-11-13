ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच शीतलहर की चेतावनी, बढेगी सर्दी; जानें IMD का नया अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है, जिससे अच्छी खासी सर्दी महसूस हो रही है.

बढ़ते प्रदूषण के बीच शीतलहर की चेतावनी
बढ़ते प्रदूषण के बीच शीतलहर की चेतावनी (ANI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 13, 2025 at 8:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. यहां सर्दियों की शुरुआत हो गई है. दिन में अभी जहां धूप उगने के कारण मौसम सामान्य रह रहा है, तो वही तेज ठंडी हवाओं के कारण रात में लोग ठिठुरने पर मजबूर हैं. पिछले दो दिनों में न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में तापमान लगातार गिर रहा है. दिल्ली-एनसीआर में अब ठंड के साथ-साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है. दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में तापमान में गिरावट जारी है और 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं ठंड बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि 17 नवंबर तक मौसम का यही मिजाज बना रहेगा. यानी हल्की धूप, सुबह-शाम कोहरा और ठंड बनी रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. प्रदूषण ने भी दिल्ली-एनसीआर की सांसों पर संकट खड़ा कर दिया है. प्रदूषण का लेवल खतरनाक से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे लोगों की समस्या बढ़ गई तो तुरंत सरकार ने ग्रैप-3 को लागू कर दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की बूंदें ही इस खतरे से बचा सकती हैं, लेकिन अभी बारिश को लेकर कोई संभावना नहीं है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 345 अंक बना हुआ है. एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 312 गाजियाबाद में 318 ग्रेटर नोएडा में 325 गुरुग्राम में 328 और नोएडा में 310 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

TEMPERATURE FALL IN DELHI NCR
COLD WAVE WARNING IN DELHI
POLLUTION IN DELHI
DELHI AQI TODAY
DELHI NCR WEATHER UPDAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.