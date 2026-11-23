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दिल्ली-एनसीआर में जल्द बढ़ेगी ठिठुरन, कोहरे के साथ 'खराब' श्रेणी में पहुंची हवा, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में आज का मौसम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम जल्द ही बढ़ सकता है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने के चलते आज (सोमवार) से ठंड बढ़ने के आसार हैं, जिससे सुबह और रात के समय ठिठुरन महसूस होगी. ठंड के साथ-साथ अब कोहरे का असर भी दिखने लगा है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, रविवार सुबह दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा, हालांकि दिन चढ़ने और धूप निकलने के बाद मौसम साफ हो गया.

दिल्ली में तापमान का हाल

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में रविवार को अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री ज्यादा है यानी शनिवार को न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री दर्ज किया गया था. इसके अलावा, पालम में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम यानी 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. आज कैसा रहेगा मौसम