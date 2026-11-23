दिल्ली-एनसीआर में जल्द बढ़ेगी ठिठुरन, कोहरे के साथ 'खराब' श्रेणी में पहुंची हवा, जानें आज कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली-एनसीआर में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है.
Published : November 23, 2026 at 7:31 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम जल्द ही बढ़ सकता है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने के चलते आज (सोमवार) से ठंड बढ़ने के आसार हैं, जिससे सुबह और रात के समय ठिठुरन महसूस होगी. ठंड के साथ-साथ अब कोहरे का असर भी दिखने लगा है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, रविवार सुबह दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा, हालांकि दिन चढ़ने और धूप निकलने के बाद मौसम साफ हो गया.
दिल्ली में तापमान का हाल
दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में रविवार को अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री ज्यादा है यानी शनिवार को न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री दर्ज किया गया था. इसके अलावा, पालम में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम यानी 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
VIDEO | Delhi: A layer of smog engulfs the national capital. Visuals from Akshardham area.— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2026
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आज कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, सोमवार सुबह से ही राजधानी के कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया हुआ है. आज अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने 25 नवंबर को दिल्ली के कुछ हिस्सों में मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है. राजधानी में अब धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहने का अनुमान जताया है.
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 है, जिसे 'मध्यम' श्रेणी में रखा गया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 23, 2026
(वीडियो सुबह 05:50 बजे का है।) pic.twitter.com/1W68QmgCPS
VIDEO | Delhi: A thick layer of smog covers parts of the city as air quality remains poor in the region. Morning visuals from India Gate, Kartavya Path areas.#AirQuality #AQI #DelhiPollution— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/8tP176HTdc
प्रदूषण की स्थिति
ठंड और कोहरे के साथ दिल्ली-एनसीआर की हवा भी 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सोमवार सुबह 7 बजे तक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 247 दर्ज किया गया. वहीं, एनसीआर के अन्य शहरों में फरीदाबाद का AQI 248, गुरुग्राम का 243, गाजियाबाद का 235, ग्रेटर नोएडा का 234 और नोएडा का 228 रहा. राजधानी के अधिकांश इलाकों में AQI 200 से 300 ('खराब' श्रेणी) के बीच है, जबकि कुछ स्थानों पर यह 300 के पार ('बहुत खराब' श्रेणी) भी पहुंच गया है.
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