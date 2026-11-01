दिल्ली एनसीआर में बढ़ने लगी ठंड, 16.2 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, जानिए आज के मौसम का हाल
दिल्ली में बदलने लगा मौसम का मिजाज, न्यूनतम तापमान गिरकर 16.2°C पहुंचा, सुबह हल्का कोहरा और रात में बढ़ी हल्की ठंड.
Published : November 1, 2026 at 8:45 AM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज अब धीरे-धीरे बदलने लगा है. न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है. लोगों ने गर्म कपड़े भी निकालने शुरू कर दिए हैं. रविवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हल्का कोहरा भी देखने को मिला. कल शनिवार को न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक, लेकिन शुक्रवार के मुकाबले एक डिग्री कम रहा. वहीं, अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. अगले कुछ दिनों तक आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. सुबह और रात के समय हल्की ठंड का एहसास बना रह सकता है. दिल्ली में पहली से लेकर 3 नवंबर तक और उसके बाद 5 और 6 नवंबर को अधिकतम तापमान के 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। 4 नवंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 111 अंक पर बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 109, गुरुग्राम में 123, गाजियाबाद में 105, ग्रेटर नोएडा में 112 और नोएडा में 108 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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