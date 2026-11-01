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दिल्ली एनसीआर में बढ़ने लगी ठंड, 16.2 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, जानिए आज के मौसम का हाल

दिल्ली में आज का मौसम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज अब धीरे-धीरे बदलने लगा है. न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है. लोगों ने गर्म कपड़े भी निकालने शुरू कर दिए हैं. रविवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हल्का कोहरा भी देखने को मिला. कल शनिवार को न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक, लेकिन शुक्रवार के मुकाबले एक डिग्री कम रहा. वहीं, अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम है.