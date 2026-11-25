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दिल्ली-एनसीआर में बढ़ने लगी ठंड, तापमान में आई गिरावट, जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली में आज का मौसम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: बदलते मौसम का असर अब दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में साफ दिखाई देने लगा है. पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार गिरते तापमान के चलते ठंड ने धीरे-धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम में बदलाव के साथ ही रात और सुबह के समय ठिठुरन बढ़ने लगी है. मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक था. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री कम यानी 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इस दौरान हवा में नमी का अधिकतम स्तर 91 फीसद और न्यूनतम स्तर 44 फीसद दर्ज किया गया.