दिल्ली-एनसीआर में बढ़ने लगी ठंड, तापमान में आई गिरावट, जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली-एनसीआर में अब ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है.
Published : November 25, 2026 at 7:08 AM IST
नई दिल्ली: बदलते मौसम का असर अब दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में साफ दिखाई देने लगा है. पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार गिरते तापमान के चलते ठंड ने धीरे-धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम में बदलाव के साथ ही रात और सुबह के समय ठिठुरन बढ़ने लगी है. मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक था. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री कम यानी 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इस दौरान हवा में नमी का अधिकतम स्तर 91 फीसद और न्यूनतम स्तर 44 फीसद दर्ज किया गया.
Delhi: Air Quality Index (AQI) was recorded at 167 near India Gate in New Delhi pic.twitter.com/MT3s32faye— IANS (@ians_india) November 25, 2026
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले तीन दिनों तक आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है, हालांकि सुबह के समय कुछ स्थानों पर धुंध और हल्का कोहरा छा सकता है. आज बुधवार, 25 नवंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. दिन के समय अधिकतर स्थानों पर तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकता है.
Delhi: Air Quality Index (AQI) records 298 in Delhi's ITO area pic.twitter.com/6yvDXrx1NW— IANS (@ians_india) November 25, 2026
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प्रदूषण की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में बुधवार सुबह 6:30 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 227 दर्ज किया गया. एनसीआर के अन्य शहरों की बात करें तो फरीदाबाद में AQI 208, गुरुग्राम में 213, गाजियाबाद में 205, ग्रेटर नोएडा में 222 और नोएडा में 218 रहा। हालांकि, दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI 200 से 300 के बीच ('खराब' श्रेणी) बना हुआ है, जबकि कुछ चुनिंदा इलाकों में यह अब भी 300 के पार ('बहुत खराब' श्रेणी) दर्ज किया जा रहा है.
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