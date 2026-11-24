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दिल्ली-एनसीआर में बढ़ी ठंड, सोमवार रहा इस सीजन का सबसे ठंडा दिन, कोहरे के साथ 'खराब' हुई हवा

दिल्ली मौसम अपडेट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में अब ठंड ने दस्तक दे दी है. दिल्ली से सटे यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में कोहरे के साथ ठंड बढ़ने लगी है. राजधानी दिल्ली में सोमवार को इस मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम है.