दिल्ली-एनसीआर में बढ़ी ठंड, सोमवार रहा इस सीजन का सबसे ठंडा दिन, कोहरे के साथ 'खराब' हुई हवा
दिल्ली-एनसीआर में ठंड ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. सोमवार को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया.
Published : November 24, 2026 at 7:24 AM IST
नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में अब ठंड ने दस्तक दे दी है. दिल्ली से सटे यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में कोहरे के साथ ठंड बढ़ने लगी है. राजधानी दिल्ली में सोमवार को इस मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम है.
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज मंगलवार को न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, हालांकि बुधवार को पारे में हल्की गिरावट आ सकती है. दूसरी तरफ, अब दिल्ली के मौसम में प्रदूषण के साथ-साथ कोहरे का असर भी साफ दिखाई देने लगा है.
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, मंगलवार सुबह 7 बजे तक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 237 दर्ज किया गया. वहीं एनसीआर के अन्य शहरों की बात करें तो फरीदाबाद में AQI 218, गुरुग्राम में 233, गाजियाबाद में 215, ग्रेटर नोएडा में 222 और नोएडा में 218 रहा. राजधानी के अधिकांश इलाकों में AQI 200 से 300 के बीच (खराब श्रेणी) बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में यह 300 के पार (बेहद खराब श्रेणी) पहुंच गया है.
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