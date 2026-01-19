दिल्ली-एनसीआर में इस दिन होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट; जानें AQI का हाल
दिल्ली-एनसीआर में ठंड और घने कोहरे के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.
Published : January 19, 2026 at 7:39 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत समेत देशभर के अधिकांश हिस्सों में प्रचंड ठंड पड़ रही है. दिल्ली-एनसीआर में ठंड के असर के बीच मौसम विभाग ने बारिश की भी संभावना जताई है. दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री कम 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ. हवा में नमी का स्तर 100 से 61 रहा. दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहे. बीच- बीच धूप भी खिलती रही. दूसरी तरफ दिल्ली की हवा बीते कई दिनों से खराब श्रेणी में बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार रविवार को दिल्ली का AQI 440 दर्ज किया गया.
दिल्ली में आज सोमवार से मौसम बदलने की संभावना है. सुबह के वक्त कुछ जगहों पर हल्का कोहरा तो कुछ जगहों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है. सोमवार को यहां आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. अगले चार दिन तक तापमान में इजाफा होने का भी अनुमान है. 23 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है. आसमान अगले 5 दिनों तक आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा और उसके बाद सामान्य रूप से मौसम बादलों वाला रहेगा. मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं है.
#WATCH दिल्ली में स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। वीडियो ITO इलाके से है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 19, 2026
दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 434 'गंभीर' कैटेगरी में होने के कारण GRAP-4 के तहत पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। pic.twitter.com/A65RoqOhyl
#WATCH दिल्ली NCR के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 19, 2026
वीडियो रफी मार्ग के इलाके से है।
CPCB के मुताबिक, इलाके में AQI '417' रिकॉर्ड किया गया, जो 'गंभीर' कैटेगरी में आता है। GRAP-4 के तहत पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। pic.twitter.com/YO7kEO5trK
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 418 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 398, गुरुग्राम में 388, गाजियाबाद में 402, ग्रेटर नोएडा में 385 और नोएडा में 389 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 400 से ऊपर और 500 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच बना हुआ है.
