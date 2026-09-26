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दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम बिगड़ने के आसार, तेज हवा संग बारिश का अलर्ट जारी

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मौसम में शनिवार से बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग का अनुमान है कि ज्यादातर इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके चलते तापमान में गिरावट देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने बारिश को लेकर शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं दूसरी ओर कल शुक्रवार को भी तेज धूप और उमस भरी गर्मी का मौसम बना रहा. हालांकि सुबह के समय थोड़ी राहत रही. अधिकतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम 33.0 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 84 से 57 प्रतिशत रहा.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज शनिवार को ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है. इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रहेगी. इस दौरान शहर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार, रविवार और सोमवार तीनों ही दिन सामान्यतया बादल छाए रहेंगे. शनिवार को 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवा चलने, बिजली चमकने व हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में शनिवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 71 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 93, गाजियाबाद में 85, ग्रेटर नोएडा में 72 और नोएडा में 78 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.