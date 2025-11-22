ETV Bharat / state

दिल्लीवालों पर प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक, अगले तीन दिन तेजी से गिरेगा पारा, जानिए किस दिन हो सकती है बारिश?

नई दिल्ली: उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का असर अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है. मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताते हुए शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के आसार जताए हैं, जिसका असर दिल्ली-एनसीआर में देखने को मिल रहा है. दिल्ली में कल शुक्रवार को अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

शुक्रवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक था. वहीं न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम था. शुक्रवार को हवा की गति शून्य से 5 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, दक्षिणी और उत्तरी हवाओं के मिश्रित प्रभाव के कारण रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है, जिससे ठंड की तीव्रता कुछ कम महसूस हुई.

दिल्ली-एनसीआर में इस वक्त डबल परेशानी चल रही है. ठंड और प्रदूषण. सुबह-शाम का तापमान लगातार नीचे जा रहा है और हवा में मौजूद स्मॉग लोगों की हेल्थ के लिए खतरा बन रहा है. मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार 22 नवंबर को न्यूनतम तापमान 10–12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. जबकि अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. 23 नवंबर को पारा 1–2 डिग्री सेल्सियस और गिर सकता है.