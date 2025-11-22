दिल्लीवालों पर प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक, अगले तीन दिन तेजी से गिरेगा पारा, जानिए किस दिन हो सकती है बारिश?
दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्थिति में हैं. दिन में गर्मी महसूस हो रही है. रातें ठंडी होने लगी है. बारिश होगी या नहीं, जानिए
नई दिल्ली: उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का असर अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है. मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताते हुए शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के आसार जताए हैं, जिसका असर दिल्ली-एनसीआर में देखने को मिल रहा है. दिल्ली में कल शुक्रवार को अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
शुक्रवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक था. वहीं न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम था. शुक्रवार को हवा की गति शून्य से 5 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, दक्षिणी और उत्तरी हवाओं के मिश्रित प्रभाव के कारण रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है, जिससे ठंड की तीव्रता कुछ कम महसूस हुई.
दिल्ली-एनसीआर में इस वक्त डबल परेशानी चल रही है. ठंड और प्रदूषण. सुबह-शाम का तापमान लगातार नीचे जा रहा है और हवा में मौजूद स्मॉग लोगों की हेल्थ के लिए खतरा बन रहा है. मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार 22 नवंबर को न्यूनतम तापमान 10–12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. जबकि अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. 23 नवंबर को पारा 1–2 डिग्री सेल्सियस और गिर सकता है.
मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 27 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में किसी भी तरह की बारिश या शीत लहर का कोई पूर्वानुमान नहीं है. लोगों को सुबह और रात की ठंड से बचने के लिए आवश्यक गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 360 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 312 गुरुग्राम में 322 गाजियाबाद में 316 ग्रेटर नोएडा में 328 और नोएडा में 325 अंक बना हुआ है. जबकि राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
